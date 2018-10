Los Beckham venden su increíble mansión en Los Ángeles (FOTOS)

La familia Beckham le esta diciendo Sayonara,baby a su legendaria mansión en Bey Hill, Los Ángeles por la jugosa suma de 33 MILLONES DE DÓLARES!.

David y Victoria compraron esa casa en el año 2007 cuando el inglés fue firmado por el L.A Galaxy por 250 millones de dólares.

Cuando compraron la mega mansión el precio estimado fue de 22 $ millones

Los hijos de Victoria y David Beckham estudiaron en EEUU, pero ahora los adolescentes se la pasan mucho más tiempo en Londres.

No obstante, esto no significa el adiós de los Beckham de suelo norteamericano, David es accionista mayoritario de un equipo de fútbol en Miami, mientras que Victoria tiene muchas actividades comerciales en New York.

Una casa con todos los lujos

Quien compra la lujosa mansión contará con 6 cuartos, 9 baños, 1 biblioteca, una gran piscina, entre otros espacios de total comodidad, informó L.A. Times.

A continuación los momentos registrado por los Beckham en sus redes sociales en su lujosa mansión