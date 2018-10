Leandro Penna comparte sincera reflexión tras quiebre con Lisandra Silva

Ha pasado casi un mes desde que el ex "Doble Tentación" Leandro Penna rompió el silencio sobre su quiebre con Lisandra Silva. Según el argentino, la separación se debió a un fuerte agotamiento producto de la rutina y la vida de casados en la que de pronto se vieron envueltos.

"Los dos nos terminamos cansando", dijo durante una entrevista. Pero ahora, sorprendió con nuevas declaraciones sobre su relación con la cubana, quien protagonizó un ardiente video junto a Raúl Peralta, su actual pareja.

"A mí me encantó, creo que fue muy profesional", dijo en el late de Julio César Rodríguez, "Síganme los buenos".

"A mí me encanta tener una persona al lado y que sea libre, cada uno hace lo que quiere. En este caso me encantó que mi pareja lo haya hecho tan bien porque eso habla de su profesionalismo, de su talento", añadió.

"A ti (Julio) quizá te provoca algo, pero a mí no me provoca nada porque lo veo como algo profesional. Yo no me puse celoso, yo dejo ser a la otra persona", explicó.

Y sobre la nueva relación de Lisandra, sólo tuvo buenas palabras. "Si pasó, que pase. ¿Cuál es el problema? No se acabó mi vida. Si las cosas se dieron así, está bien, la vida sigue para mí", dijo.

