El lado manipulador de la Princesa Diana que muy pocos conocían

La complicada vida de la Princesa Diana nos dejó una gran lección, la obsesión de los medios le llevó a la muerte y dejó una familia fragmentada, donde si duda, fueron sus hijos los mayormente afectados. Justo antes de su muerte, la bondad de Lady Di, a convirtió en un icono global. Fue la primera en hablar del Sida abiertamente, fue la primera en caminar por campos minados y fue precursora de muchas causas sociales que para la época no tenían voz.

Pero, toda historia tiene dos lados. La escritora Sally Bedell Smith, reveló el lado menos querido de Diana en el libro 'Prince Charles: The Passions And Paradoxes Of An Improbable Life' de su autoría. Allí se revelan conductas de Diana que en su momento dejaron mucho que desear, empezanod por su altivismo y superioridad que demostraba ante los demás, justo antes de convertirse en madre.

Diana era fría, materialista e insoportable cuando se casó con el Príncipe Charles en 1981, pero podría haber una justificación para eso. El libro revela que Diana sabía que su matrimonio había sido arreglado, era la excusa perfecta para ponerle punto final a la racha de soltero empedernido de Charles y así fue, debido a eso, ella decidió comportarse de esa manera vengativa, pero su actitud duraría hasta el nacimiento de sus hijos.