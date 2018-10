La actriz, Amparo Grisales, volvió a llorar en el programa 'Yo me llamo'. Esta vez la imitación de un participante que imitó a Leo Dan no solamente la erizó, sino que hizo que le brotaran algunas lágrimas. La impecable interpretación hizo que en la evaluación del jurado la 'Diva' revelara algunas intimidades que tuvo con el verdadero artista argentino, dejando asombrados no solo al público sino también a sus compañeros del jurado. La confesión de Amparo Grisales durante el programa 'Yo Me Llamo'.

Desde que se paró en el escenario, el pereirano, dejó sin aliento a la audiencia. Sin embargo, su interpretación de 'Te he prometido' afirmó el buen presentimiento que la audiencia le dio en acogida.

Cesar Escola aseguró que le daba mucha emoción escuchar a Leo Dan porque en su infancia fue un gran referente y, además, a pesar de que fue de origen humilde a logrado estar en los más alto de la fama. El homenaje que hizo el participante sin duda fue "excelente, logrando revivir el artista.

Cuando llegó el turno para Amparo dijo que "Me sonaste igual" y resaltó mucho que se hubiera presentado con el acento mexicano a pesar de que es de ascendencia argentina. Sin embargo, fue en ese momento donde el productor le pregunto: "¿Cómo es eso que Leo Dan escarbaba en la cocina de tu mamá?".

"Yo lo conozco muy bien y lo quiero muchísimo…Yo hice una gira con Cante con Leo Dan y el marachi Vargas de México por toda el país, en estadios y coliseos como telonera", expresó la Diva que recordó este bello momento cuando ella tenía 19 años.

Además, agregó "Nos hicimos muy amigos y cuando venía le encantaba ir a la casa de mi mamá, la adoraba y le llevaba serenatas. Se metía a la cocina a ver que hacia mi mamá, a ella por supuesto le encantaba la confianza que tenía" y en ese momento rompió en llanto.

