Kaley Cuoco será la nueva Harley Quinn en la serie animada sobre la excéntrica heroína

Kaley Cuoco de The Big Bang Theory ya tiene su próximo papel protagónico en la televisión: es la nueva Harley Quinn. Cuoco ha firmado como la estrella y productora ejecutiva la nueva serie animada Harley Quinn para DC Universe, la nueva plataforma de transmisión de suscripción lanzada por DC Comics.

El anuncio y el primer vistazo de Harley Quinn, se conoció en New York Comic Con. El elenco de Harley Quinn también incluye a Lake Bell, veterano del Childrens Hospital, Alan Tudyk de Firefly, Ron Funches de Powerless, la estrella de JB Smoove de Curb Your Enthusiasm, Jason Alexander de Seinfeld, Wanda Sykes de Black-Ish, Giancarlo Esposito de Breaking Bad, Natalie Morales, Jim Rash de Community, Diedrich Bader de Ama de Casa Americana, Tony Hale de Veep y Chris Meloni de Happy! y Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Junto con Cuoco, Justin Halpern, Patrick Schumacker y Dean Lorey se desempeñan como productores ejecutivos. No se ha anunciado fecha de estreno. Margot Robbie interpreta al personaje en la pantalla grande.

El tiempo de Cuoco en The Big Bang Theory está llegando a su fin. La comedia de CBS se terminará después de 12 temporadas en el aire.

"Este viaje ha sido un sueño hecho realidad, ha cambiado mi vida. Sin importar cuándo iba a terminar, mi corazón siempre se habría roto en dos. A los fanáticos, a nuestro equipo, a las familias, a Chuck Lorre, a Warner Brothers, a CBS ya todos los que nos han apoyado durante tantos años, gracias. Nos vamos con una explosión ", dijo Cuoco en Instagram después de que se anunció la última temporada.

En cuanto a lo que le gustaría que sucediera, "me gustaría aprender el apellido de Penny", bromeó, mientras aparecía en The Talk. Si no es eso, ella quiere que "el ascensor sea reparado".

