Filtran video de Cristiano Ronaldo bailando con la mujer que lo acusa de violación

La polémica crece alrededor de Cristiano Ronaldo en el caso de Kathryn Mayorga. Y es que el portugués no solo tiene con haberse perdido la segunda jornada de Champions, ahora se filtró un video donde baila junto la mujer que lo acusa de violación.

El material fue difundido por el diario The Sun y aparece el futbolista de la Juventus en una discoteca de Las Vegas, junto a la chica, en 2009. Según la versión de Mayorga, allí tuvo lugar la violación.

La mujer de 34 años, que interpuso una demanda de escándalo, asegura que Ronaldo la forzó para tener relaciones sexuales con él. Y, por si fuera poco, fue presionada para firmar un acuerdo que mantenía lo ocurrido en total confidencialidad.

Ante las acusaciones, el jugador de 33 años saltó a su defensa y negó lo dicho por Mayorga. "La violación es un delito abominable que va en contra de todo en lo que yo creo", dijo en Twitter.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

