"Soy igual que cualquiera y no perfecta": Yuya

Si hablamos de Mariand Castrejón Castañeda quizás muchos no sepan de quién se habla, pero si hacemos referencia a Yuya para muchos llega a la mente la idea de la famosa YouTuber mexicana. Y es que a sus 25 años de edad, ya es catalogada como la YouTuber más popular en la categoría de estilo, con más suscripciones en el mundo. Además este mes recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, EE. UU.

Con el fin de presentar la nueva línea de Sedal Nutrición Micelar, la youtuber mexicana tuvo un encuentro muy especial en Colombia. Aunque no es la primera vez que visitaba el país, sí lo hizo para contar sobre los aspectos más importantes en su vida, sobre aquel primer clip que subió a la plataforma YouTube y que era una filmación para un concurso de maquillaje y sobre cómo esto la lanzó a un mundo que jamás espero conocer.

Su primer video como 'youtuber' fue un tutorial de peinados que hasta ahora conserva en su canal, en 8 años, ha mantenido este espacio tocando tres tipos de temas: belleza, cocina y DIY ('Do it yourself' o 'Hazlo tú mismo'). Además abrió otros canales digitales, para temas más personales y para mostrar la vida de su mascota.

Es de resaltar que con el tiempo las grabaciones que comparte han ido evolucionando, la producción fue cambiando a lo largo de los años logrando nuevos productos finales. Durante los últimos meses se ha dedicado a realizar trasmisiones en vivo, cambiando así la dinámica con sus fans, ahora en su cuenta personal de la red social Instagram.

Sabe muy bien el poder que tienen sus palabras y consejos en todos los que revisan a diario sus videos por lo que no duda en enseñarle a las mujeres que deben quererse y aceptarse tal como son, sin imitar a nadie ni ocultando sus defectos.

El trabajo que empezó con una cámara y por diversión, se ha convertido en la inspiración de cientos de jóvenes en todo el mundo. Yuya nos contó sobre cómo inició su carrera en YouTube, lo agradecida que está con sus fans por el apoyo y reveló algunos otros detalles en entrevista con nosotros.

¿Por qué le dicen yuya?

Me dicen Yuya desde muy pequeña, cuenta la leyenda que me parecía a una señora a la que le decían así, entonces mi familia me empezó a llamarme de esa forma y mis amigos, pero me daba pena porque me molestaban.

¿Se siente como una persona famosa?

Nunca pienso que lo soy, yo lo vivo de manera tan natural pues no fue algo que yo lo pensara y por eso me la vivo súper tranquila. Estar tan cerca a mi familia hace que sienta que sigo siendo la misma, siempre tengo el apoyo de mi mamá. Empecé con una cámara realizando un video para participar en un concurso donde me podía ganar unas brochas de maquillaje, debido a que no podía comprármelas pues no tenía dinero y tampoco iba a estar pidiéndole a mi mamá. Ahora tengo hasta un equipo de producción, no es un camino fácil, pero siento que así como yo pude cualquiera lo puede lograr, la esencia está en seguir siendo uno mismo y agradecer todos los días lo que tenemos.

¿Cómo puede describir la evolución en sus videos?

Es parte de la evolución de los humanos madurar y cambiar. Soy como cualquier otra persona, pero obviamente voy adaptándome y encontrando el camino, estoy segura que sí he cambiado, pero mi esencia sigue siendo la misma.

¿De dónde sale el famoso 'Hola Guapuras'?

(Risas), no tengo una razón científica, ni pasó algo mágico para llamarles guapuras, pero se nos quedó y ahora siempre decimos que somos la familia ‘Guapura'.

¿Cuál es su opinión sobre el papel de las redes sociales en la actualidad?

Son de doble filo porque te empiezas a comparar y a pensar que la vida de los demás es mejor que la tuya, me despierto todos los días feliz, soy igual que cualquiera y no perfecta. Mucha gente me dice cómo hago para tener la piel lisa y en verdad no la tengo. No deberíamos ser como otros, todos tenemos imperfecciones.



¿Qué opina de ser la imagen de sedal?

La verdad no soy de las personas a las que les gusta que les digan ‘posa y sonríe’ porque eres la imagen de una marca. A mí me gusta involucrarme en todo el proceso de creación de los proyectos, yo siempre quiero estar en todo y saber que al final el trabajo quedó como se esperaba.



¿Qué significó la estrella?

Eso para mí es ‘cañón’ porque pusieron mi nombre en un país ajeno al mío para recordar mi memoria, no saben la emoción que yo sentí, es más, aún no puedo creelo.



¿Cuándo va a llegar a Colombia su línea de maquillaje?

El próximo mes ya tenemos que estar aquí con la marca. Vamos a venir a lanzar los productos por acá en noviembre. Lo que puedo decirles es que cada uno de los artículos que conforman la línea de maquillaje Bailemos Juntos están hechos con toda mi locura y dedicación.

¿En qué se ha inspirado para crear los empaques de la línea que traerá a Colombia?

Estarán llenos de colores, ya que estoy inspirada en México, en la alegría y en el amor. Hay una fusión de todo lo lindo de la vida en los productos.

¿Cuál es el mejor consejo de cuidado que nos puede compartir?

Lo que le ponemos a nuestro cuerpo se mostrará en nuestra piel y ojos. Tomo cinco comidas al día e intento no saltarme ninguna. Me encanta la pizza, los tacos, me encanta comer, pero siempre me pregunto si mi cuerpo estará feliz.

SOBRE SU NUEVO SHAMPOO

Este producto tiene como componente principal el Agua Micelar, que actúa como un imán para eliminar todo tipo de suciedad y de células muertas, garantizando así una limpieza profunda para el pelo sin que pierda su hidratación. Adicionalmente, contiene otro ingrediente que es el agua de arroz que con sus ricas vitaminas ayudan a obtener un pelo fuerte y brillante.