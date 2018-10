Camila Recabarren cuenta detalles de las amenazas que ha estado recibiendo

Luego de revelar el calvario que vive desde hace más de un año, la modelo Camila Recabarren habló por primera vez de las amenazas que ha estado recibiendo.

Fue durante el matinal "Hola Chile", que la ex Miss Chile se refirió al tema y contó detalles de los mensajes que le llegan a través de redes sociales.

"Hace un año yo recibo mensajes. Insultos de alto calibre, amenazas del tipo 'si tú no cuentas, yo cuento', cosas íntimas y personales. Le han llegado mensajes a gente de acá del programa. A la Cata (Pulido), a la Coni (Roberts), y no sabía que también a la Julia (Vial)", dijo.

Según su testimonio, las amenazas siempre han sido a nivel público, en su Instagram. Desde distintos perfiles sin fotos ni seguidores, pero siempre con las mismas palabras. Una actitud que poco a poco la llevó a darse cuenta que esta persona podía pertenecer a su círculo cercano.

"Cada vez la información era más específica y privada, que solo mi entorno sabía, cosas puntuales… Eran cosas que no podía saber solamente por seguirme en Instagram…", señaló.

"Me empezó a llamar la atención, más ahora último, este mes, que cada persona que se me acercaba de forma amorosa le llegaban insultos muy fuertes. Y no solo a esa persona, sino también a su familia", añadió.

Pero para la sorpresa de muchos, la modelo logró dar con la identidad del responsable. "Yo creo que esta persona quería alejar a todos de mí y tenerme completamente para él, como una obsesión", dijo.

"Obvio que cuando uno empieza a pololear, te alejas un poquito de los amigos. Yo cada vez que estaba conociendo a alguien, pensaba: 'quizás esta persona se picó y empezó a hacer estos Instagram para atacar a las personas que venían'", agregó.

Pero pese al cariño que le guarda a la persona, Camila Recabarren dijo que no descarta ver el tema con la justicia.

