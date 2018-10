Ya está aquí el primer trailer de 'El mundo oculto de Sabrina' y prometemos que la amarás

Halloween está a punto de llegar y Netflix ya liberó un nuevo trailer y arte principal que nos muestra más sobre las próximas aventuras de Sabrina Spellman en The Chilling Adventures of Sabrina.

A través de un nuevo trailer, se nos presenta más sobre esta versión oscura de Sabrina, quien al cumplir los 16 años tendrá que decidir entre su vida como mortal y sus amigos, o como bruja y su familia. Mira el trailer a continuación, subtitulado.

Si duda, este estreno es uno de los más esperados de la temporada. Si piensas que te encontrarás con la misma Sabrina de la década de lo 90, este personaje será más oscuro y con grandes decisiones que tomar.

El elenco de esta nueva versión estará compuesto por Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis y Ross Lynch, que darán vida a los entrañables personajes que en algún momento conocimos.

En 'Chilling Adventures of Sabrina' nos toparemos con las aventuras de Sabrina, una bruja adolescente envuelta en una oscura historia de adultos que trafican con el horror, el ocultismo y claramente, la brujería. Tendrá una línea similar a 'Rosemary's Baby' y 'The Exorcist', en esta adaptación veremos como Sabrina lucha por reconciliarse con sus dos polos opuestos, su mitad bruja y su mitad mortal, todo esto mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas y muy escalofriantes que la amenazan tanto a ella, como a su familia y su entorno de amigos con los que solo comparte de día, cuando la magia no puede atacarlos.