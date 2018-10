¡Trágico! Muere el músico puertorriqueño Jerry González, víctima de un incendio

View this post on Instagram

#RIPLegend ⠀ 2018 год ознаменовался потерей многих великих музыкантов, кумиров, символов эпохи. Печальная новость пришла из Мадрида: накануне скончался известный латиноамериканский джазовый трубач, перкуссионист, композитор и аранжировщик Джерри Гонсалес 😔🙏. ⠀ Его выступления всегда проходили с неизменным аншлагом во всех странах и на всех континентах. Легендарный трубач искусно сочетал в своей музыке испанские ритмы и джаз. Успех к музыканту пришел в составе группы Jerry Gonzalez and the Fort Apache Band, которую музыкальные критики неоднократно называли лучшей группой года. Как солист Гонсалес сотрудничал с многими знаменитыми артистами. В их числе Энрике Моренте, Пако де Лусия, Диззи Гиллеспи, Джордж Бенсон, Чарли Палмьери, Тито Пуэнте, Джако Пасториус и другие. В 2010 году Гонсалес вошел в список 100 жителей Мадрида, получивших «Латинскую премию года». ⠀ #JerryGonzalez #RIP #legend #ДжерриГонсалес #музыкант #джаз #композитор #трубач #перкуссия #ConfianzaEvents #jazz #enriquemorente #pacodelucia #dizzygillespie #georgebenson #charliepalmieri #titopuente #jacopastorius #latinojazz #fortapacheband #music #instamusic #мадрид #испания #trumpet