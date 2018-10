¡No caigas en sus redes! Kim Kardashian es la celebridad más peligrosa de internet y esta es la razón

Aunque sus curvas siempre han sido “peligrosas”, una tentación para los hombres, ahora Kim Kardashian es la celebridad más peligrosa de internet.

Un estudio reciente realizado por la firma de seguridad cibernética McAfee, afirmó que Kim Kardashian es la celebridad más peligrosa de internet al realizar una búsqueda en Google desde Reino Unido.

Con más de 118 millones de seguidores en Instagram y otros 58 millones en Twitter, por supuesto que Kim es de las estrellas más buscadas en internet.

“Con la influencia de Kim Kardashian, la gente hace todo lo posible por ser un poco como ella”, explicó el jefe científico de McAfee, Raj Samani al portal británico Independent.

La firma explicó que los cibercriminales toman nota de los términos más buscados en internet para tender trampas a los usuarios.

Entonces, los delincuentes virtuales ofrecen ofertas engañosas a los usuarios para que éstos hagan clic en enlaces que los llevan a sitios web maliciosos.

Esta práctica pone en riesgo al internauta ya que, sin darse cuenta, revela contraseñas y datos personales a “piratas” de internet.

Kim Kardashian y más celebridades peligrosas en internet

A la lista de las celebridades más peligrosas de internet en Reino Unido, se le suma Naomi Campbell, Kourtney Kardashian, Adele y Caroline Flack.

En la versión estadounidense de la lista, la celebridad más peligrosa en internet resultó ser Ruby Rose, protagonista de Orange is the new black.