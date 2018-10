La épica manera de Naomi Campbell de ignorar las críticas de Kendall Jenner a otras modelos

La controversia fue durante el programa de televisión Watch What Happens Live, en el que a Naomi Campbell la pidieron su opinión sobre unas declaraciones de Kendall Jenner.

Kendall Jenner se situaba en el ojo del huracán hace varias semanas, tras unas declaraciones para la revista Love, en la que aseguró que siempre había sido muy selectiva con los trabajos que aceptaba y que no entendía a las modelos que hacían 30 desfiles por temporada.

Sus palabras desataron los comentarios y respuestas de numerosas modelos que utilizaron las redes sociales para defender su trabajo, arremetiendo contra las declaraciones de Kendall Jenner, pero ahora, ha sido el turno de Naomi Campbell en responder y solo necesitó dos palabras generar más polémica.

Controversia en la pasarela

Naomi Campbell asistió como invitada el programa de televisión ‘Watch What Happens Live’, en él se sometió a una serie de preguntas planteadas por los fans, pero entre ellas una muy particular, era su punto de vista sobre Kendall Jenner, que es la modelo mejor pagada, quien dijo que escoge minuciosamente sus trabajos y nunca podría hacer 30 desfiles en una misma temporada. La respuesta de Naomi fue breve e incisiva, no necesitó más que dos palabras para dejar clara su postura: "Siguiente pregunta", sin quitarle la mirada a la cámara.

Naomi Campbell sin embargo tuvo muestras de afecto para Kaia Gerber, con quien tiene una relación casi familiar. Cuando el presentador le preguntó por su relación con la hija de Cindy Crawford, Naomi no pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro, y respondió: "Es adorable. Estoy muy orgullosa de Kaia", y continuó recordando el momento en el que ella, Kaia y Cindy se encontraron en la casa de Azzedine Alaïa para hablar de la carrera de la joven.

Tres décadas de modelaje

La llegada de las supermodelos surgió hace 20 años, estas mujeres con apariencia distinta a las demás como: Linda Evangelista, Christy Turlington y Naomi Cambpell, llegaron a ganar lo mismo que una estrella de Hollywood por contrato. Los años pasaron y Campbell fue la única con la habilidad o el interés en mantenerse vigente.

Naomi en la actualidad está posicionada como un ícono de la industria de la moda, que con casi treinta años de carrera, sigue en contacto con diseñadores, editores y diferentes celebridades que la mantienen reconocida sin importar la generación, su belleza y caminar siguen intactos pero animando a jovencitas de todo el mundo a perseguir el modelaje como una profesión.

