Justin Bieber y Hailey Baldwin admiten que no se sentirán casados del todo hasta no hacerlo por la iglesia

Puede que Justin Bieber y Hailey Baldwin ya se hayan casado ante los hombres, pero para ellos, aún no es una realidad, pues su nivel de compromiso con su relación no les permite asimilar ni sentirse verdaderamente casados, hasta no hacerlo ante alguna relación, no se sentirán del todo casados, es lo que han declarado al portal TMZ, algunas fuentes cercanas a la pareja, sosteniendo esto:

"Ellos no se consideran oficialmente casados ​​hasta que no tengan una ceremonia en la iglesia"

Recordemos que el nivel religioso de ambos creció mucho en proporción a años anteriores y es por eso que ven el matrimonio como algo sagrado. Haciendo un poco de historia, recordemos que fue el portal TMZ el responsable de confirmar que ambos se habían casado en un juzgado de Nueva York, al que ambos ingresaron el mes pasado, justo allí fue que consiguieron su certificado de matrimonio.

Justin Bieber Married Hailey Baldwin Without a Prenup https://t.co/Mv33LhFnn9 — TMZ (@TMZ) October 2, 2018

Los detalles legales de la boda confirman que ambos no firmaron ningún acuerdo prenupcial y debido a que ya pasó el limite de tiempo, no podrán hacerlo. Lo cierto es que, la misma fuente que conversó con TMZ afirma que para 2019, ambos planean una ceremonia religiosa más intima en Nueva York o en Ontario, Canadá, para poder reunir a ambas familias.