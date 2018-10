Justin Bieber, Britney Spears y otros 7 famosos que fueron acusados de robo

Pese a la gran fama y sus enormes cantidades de dinero, estos artistas de hollywood, actores y cantantes de talla internacional llegaron a ser acusados por estar involucrados en algún caso de robo. Dos de ellos se vieron en la situación, incluso antes de entrar al estrellato.

Winona Ryder

Ha sido dos veces nominada al Óscar y es ganadora de un Globo de Oro. En 2001, Winona Ryder fue detenida en Beverly Hills, luego de sustraer mercancía de una tienda, valorada en 5.600 dólares. La actriz de 46 años, famosa por su papel en Beetlejuice, fue castigada con tres años de libertad condicional y 480 horas de servicio comunitario.

Farrah Fawcett

Fue acusada de robar ropa en una boutique. La protagonista de "Los Ángeles de Charlie", con múltiples nominaciones al Globo de Oro y premios Emmy, argumentó que solicitó un cambio de prenda y al no recibir respuesta decidió solucionarlo por sus propios medios. Como ya es conocido, la artista falleció en 2009 producto de un cáncer colorrectal.

Justin Bieber

Según indicó el portal TMZ, el polémico cantante de 24 años tomó el teléfono de una mujer que intentaba grabarlo durante un altercado con un grupo de jóvenes. El hecho ocurrió en mayo de 2014. La chica indicó que Justin la enfrentó y le exigió borrar el material. Finalmente, el celular fue devuelto.

Bieber actual es foco de la farándula, tras confirmarse que sí se casó con Hailey Baldwin, sobrina del famoso actor Alec Baldwin.

Juan Gabriel

En 1969, cuando aún no era famoso, el cantante mexicano Juan Gabriel estuvo recluido en la cárcel. Fue acusado por la actriz Claudia Islas de haberle robado unas joyas. El "divo de Juárez", cantautor y productor discográfico, murió en agosto de 2016 tras un infarto. Se encontraba en una gira por los Estados Unidos.

Britney Spears

"Uy, he robado algo! ¡Qué mala soy! Esa fue la respuesta que dio Britney Spears en 2007, tras ser acusada del robo de un encendedor. Según reportes que ofreció TMZ, la "Princesa del Pop" fue captada por una cámara cuando cargaba su carro con combustible. Con 36 años de edad, la famosa cantante y bailarina cumplió este 2018 con el tour Piece of Me.

Daniela Castro

Un caso que todavía estalla en los medios. Y es que la actriz mexicana Daniela Castro fue acusada por robar varias prendas de una tienda ubicada en Texas. La artista de 49 años debió pagar una fianza de 800 dólares para recibir su libertad.

Lindsay Lohan

¡No podía faltar Lindsay! La polémica actriz ha sido acusada de robo en varias oportunidades. Pero la más escandalosa fue en 2008, cuando tomó un abrigo de piel valorado en 12.000 dólares. La actriz de 32 años, famosa desde niña por "Juego de gemelas", cometió el delito durante una fiesta privada en un club de Nueva York.

Tom Selleck

El famoso actor norteamericano fue señalado en un caso aislado. En 2015 robó agua pública en medio la sequía que atravesaba la ciudad de California. Sin embargo, el artista de 73 años, se defendió explicando que su acción fue para evitar efectos de desabasto en su rancho.

Megan Fox

Cuando aún era una adolescente, Megan Fox cometió la hazaña de robar un pintalabios de la línea de cosméticos Walmart, valorado en 7 dólares. El portal The Daily Express reseñó que la actriz de 32 años debió envolver regalos para Navidad y así cumplir su castigo.

