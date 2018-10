Justin Bieber aún tiene una fotografía de Selena Gómez como protector de pantalla

Hablar de la relación de Justin Bieber con Selena Gomez, es hablar de un espiral donde muy pocos entienden cuando empezó y cuando terminó en realidad. En pleno 2018, con la confirmación del matrimonio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, sigue siendo una interrogante saber si de verad Justin pasó la página, si Selena lo perdonó por irse con otra o si simplemente ambos ya no no son lo que fueron, y nos toca a nosotros aceptarlo.

Lo cierto es que un usuario en Twitter, detectó una pista que nos podría aclarar un poco más el panorama, pues en su publicación se logra detectar la pantalla del dispositivo móvil de Justin Bieber, a simple vista todo parece normal, pues Justin se nota en la captura, apresurado para evadir a los paparazzis que de seguro lo esperaban, pero si nos detenemos y hacemos close up, podemos ver algo que nos llama mucho la atención.

@justinbieber you have to talk about this with @haileybaldwin!

He still loves @selenagomez!!!#JELENA pic.twitter.com/zX6vmv2IxO

— Y A N G (@zbejooc) September 28, 2018