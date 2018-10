Esta actriz casi le roba el papel a Jennifer Aniston en Friends

Tiffani Thiessen encontró la fama en la popular serie de los 90 “Salvados por la campana” pero ¿sabías que casi le roba el papel a Jennifer Aniston en Friends?

Hace poco la actriz, de 44 años, confesó que hizo la audición para interpretar a Rachel, uno de los mejores personajes de Friends y el que lanzó al estrellato a Jennifer Aniston.

Durante una entrevista en el programa de radio You up with Nikki Glaser, explicó que en ese momento tenía 20 años y no le dieron el papel por ser tan joven, en relación con el resto del elenco. Aniston lo ganó con 25 años.

“No pasa nada, Jennifer estuvo muy divertida interpretando el papel” reconoció Thiessen.

Friends se estrenó en septiembre de 1994 y se mantuvo al aire por diez temporadas, hasta mayo de 2014.

No hay mal que por bien no venga

Luego ella tuvo su momento de fama internacional interpretando a Kelly Kapowski en la serie Salvados por la campana por cuatro temporadas, donde bien demostró su talento como actriz joven.

Actualmente Tiffani Thiessen forma parte de las estrellas que han sido seducidas por Netflix, formando parte del elenco de Alexa&Katie, donde interpreta a Lori Mendoza.

Y hace una semana compartió en Instagram su nuevo libro de cocina titulado “Pull up a chair”. ¡Polifacética!