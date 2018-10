Ellen Degeneres logra mojar con todo y ropa al eterno Christian Grey, Jamie Dornan

Si alguna vez te has preguntado si hay algo que Ellen Degeneres no pueda hacer, de seguro ya te sabes la respuesta. Y es que la popular conductora de televisión americana Ellen Degeneres ha logrado tener como invitado nada más y nada menos que al actor Jamie Dornan, el reconocido protagonista de la trilogía '50 Shades of grey', que ha hecho delirar a millones de fans con su intenso personaje.

Let's take a second to ponder Niall Horan and Jamie Dornan's friendship https://t.co/xkmXVW2Trb pic.twitter.com/ZqsJ7LJavt — DailyEdge (@dailyedge) September 26, 2018

El actor de 36 años de edad, asistió como invitado al programa de Degeneres para promocionar su trabajo en la película para televisión 'My Dinner with Hervé' de la cadena HBO, una vez en el programa fue seleccionado para participar en el juego "Oops my Water Broke", un concurso diseñado para recaudar $10,000 para fomentar la sana y oportuna educación sobre el cáncer de mama y su temprana prevención. En la dinámica del juego, el actor debía permanecer sentado en una plataforma donde una participante lo iba mojando, hasta terminar totalmente empapado.

Dress like Jamie Dornan, Luis Figo, David Ginola and the rest of the #RyderCupCelebMatch. Shop Fanwear now: https://t.co/mCVMTeubsG pic.twitter.com/U02CKxiWUu — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 25, 2018

Jamie también aprovechó para hablar sobre sus encuentros de golf con el ex One Direction, Niall Horan así como relató el tierno episodio en el que se disfrazó de Tigger, el personaje de Winnie D'Poo para la fiesta de cumpleaños de su hija en 2017.

Jamie Dornan a man who can do both pic.twitter.com/KRo9LloZJg — Britt (@BBQDamie) October 3, 2018