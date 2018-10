El divertido gesto de Harry durante un acto oficial que hizo reír a muchos

View this post on Instagram

“Their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Sussex visiting Bognor Regis today to open a new Chichester University Bognor Regis Campus building housing Engineering and Creative & Digital Technologies” – NickGibbUK/Twitter #dukeandduchessofsussex #harryandmeghan #princeharry #duchessofsussex #meghanduchessofsussex #meghanmarkle #princewilliam #duchessofcambridge #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #royalfamily #theroyalfamily #britishmonarchy #britishroyals #britishroyalty #houseofwindsor