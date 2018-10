Daniela de 'Padres e hijos' anunció su embarazo en las redes sociales

View this post on Instagram

Bueno les quiero compartir esta gran noticia que nos tiene muy felices a mi esposo a nuestra familia y por supuesto a mi .. finalmente paso lo increíble jejeje ni yo me lo creo pero después de ver está hermosura los milagros de Dios y que sea una realidad acá está nuestro retoño no sabemos que será lo importante es que este bien de salud… Me parece increíble que todo esto este pasando y aunque ha sido algo difícil por toda la maluquera que he tenido sólo puedo agradecer a Dios por está bella oportunidad de convertirme en madre… así que ya saben ahora recibo consejos de nombres si es niño o niña jejejjeje… los leo a todos…. besos y bendiciones…