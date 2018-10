¡Cuerpazo! Así se ve Mark Wahlberg a los 47 años

Si la memoria no nos falla, desde inicios de los 90s, hemos visto como Mark Wahlberg se ha convertido en un eterno símbolo sexual, desde sus inicios en el rap, hasta su inolvidable paso como modelo de Calvin Klein, Mark nos ha deleitado con su sex-appel y su tonificado cuerpo que se ha mantenido por décadas en condiciones que no son comunes para su edad, pues ya se acerca a los 50 años de edad y podemos decir que se encuentra mejor que nunca.

