¿Arrepentida? Hermana de Meghan sorprende a la realeza con nuevas declaraciones sobre la duquesa

La media hermana de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha dado unas nuevas declaraciones, pero esta vez no se escondió detrás de su Twitter, sino que dio la cara a la televisión británica.

Samantha Markle, viajó desde Miami a Inglaterra para intentar ver a Meghan, pero como no pudo recurrió al programa de Jeremy Vine, para sorprendentemente pedirle disculpas a su hermana.

"It could have been nipped in the bud had everyone been included…"

But Samantha Markle apologises to her half sister Meghan, after flying to the UK and not being able to contact her.@TheJeremyVine | @Channel5_tv | #jeremyvine pic.twitter.com/iApIbTiPWm

