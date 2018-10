¡Solidario! Alejandro Sanz pide en redes sociales que no dejen de ayudar a Puerto Rico

View this post on Instagram

Aunque pase el tiempo, no nos olvidamos de nuestr@s herman@s de Puerto Rico. Mi querido @ricky_martin y su iniciativa para recaudar fondos para ayudarles es simplemente fabulosa. #ALLIN4PR @rm_foundation ➡ https://www.charitystars.com/Ricky // Although the time passes, we do not forget our brothers of Puerto Rico. My dear @ricky_martin and his initiative to raise funds to help them is simply fabulous. #ALLIN4PR @rm_foundation // Embora o tempo passe, não nos esquecemos dos nossos irmãos de Porto Rico. Meu querido @ricky_martin e a sua iniciativa de colectar fundos para ajudá-los, é simplesmente fabuloso. #ALLIN4PR @rm_foundation