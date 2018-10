¡Sin piedad! Alicia Machado arremete contra Daniela Castro justo cuando la diva mexicana se encuentra en su peor momento

La actriz venezolana Alicia Machado está aprovechando la lamentable situación por la que atraviesa la diva mexicana Daniela Castro para arremeter contra ella.

Castro fue arrestada el pasado viernes tras intentar robar algunas piezas de ropa de un reconocido centro comercial en San Antonio, Texas.

La ex Miss Universo publicó recientemente en sus redes sociales el calvario que la hizo vivir Castro durante las grabaciones de la novela Una familia con suerte, donde compartió pantalla además con Arath de la Torre, Mayrín Villanueva y Luz Elena González.

“Jamás ninguna compañera de trabajo me había tratado tan mal y déspota como ella. Se pasó la novela entera tratando de que me corrieran. Detrás de cámaras pasan siempre cosas que gracias a Dios ustedes no se enteran”, escribió Machado por medio de su perfil de Instagram.