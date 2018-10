Sara Uribe se desahogó en sus redes sociales sobre lo que está viviendo.

View this post on Instagram

"Sara, ¿Por qué no has vuelto a subir tantas cosas en instagram?", "Sara, por qué no muestras qué haces en China?", "¿Sigues con Fredy?", "Estás como triste, estas como fea, estas como apagada , ¿te sientes bien?". "Sara, deje de escribir estupideces". . Y yo solo leo y veo las fotos que otros suben y lo que escriben…Les debo confesar algo: Este tiempo🕦 me ha servido un montón ( así lo tomo yo ). . Esta es la primera vez en mi vida que tengo tanto tiempo para mí y solo para mí. Hasta el pelo me ha crecido, no lo tinturo tanto y se nota en algunas fotos (me da un poco de temor ponérselo a alguien aquí y que no me hagan lo que yo quiero 🤷 ¡Qué cosas las de la vida! Y con dos spa en colombia y acaá no sé a donde ir ). . Antes me la pasaba en masajes para mantener mi figura 🧜🏼‍♀, que la celulitis 🤷, que la nalga 🍑, que la vitamina 💉🤦🏽‍♀y enserio acá si sienro que todas esas cosas ayudan mucho. En colombia, iba donde mi odontólogo cada vez que quería , me ponían pestañas cada 15 días, ¡me encantaba verme linda! Obvio para mí y para compartirles a ustedes 😊El mundo de las redes 🌎📲no sé hasta qué punto es tan bueno o tan malo 😩 . Cuando estaba pequeña, el ser reconocida me atraía mucho, pero si hubiera sabido cómo cuidarme y proteger mi privacidad, no la hubiera expuesto tanto. Ojalá a muchos les haya servido de ejemplo para hacer las cosas y o para dejarlas de hacer . . Por fin duermo las horas suficientes y logro descansar sin pensar en una alarma, puedo comer las tres veces al día necesarias. Antes, el corre corre no me daba ni para eso. . Me la pasaba cumpliendo horarios, y ni tiempo para hablar con mi familia sacaba ,todo era trabajo, gimnasio 🏋🏼‍♀ la pasaba de dieta en dieta, me maquillaban tres veces al día o más, me vestían para los demás porque en televisión debemos vernos bien para los televidentes y, lo mas triste, es que hubo un tiempo en el que empecé a vestirme para las redes. . Confieso que me encantaba subir fotos para recibir comentarios y leerlos a todos ,la mayoría siempre fueron hermosos , halagadores, pero no es tan bueno creerse todo, ni lo bueno ni lo malo . . (CONTINUACIÓN EN EL OTRO POST🤗🤗🤗)