¡Qué dulzura! Paulo Brunetti celebró reencuentro con su familia en medio de su éxito por “Casa de Muñecos”

Siempre agradecido a la vida. Hermosos momentos que uno va construyendo. En Chile, mi casa, encontré felicidad plena. Amor, trabajo, y por ende buena salud. Cuando me reencuentro con los míos en mi tierra los disfruto. Miren mi cara de felicidad, y las de mis sobrinos (parte, faltan 4!) Siempre agradecido. Y cómo digo antes de salir a escena… a disfrutar @vinamar @emporiosiete #emporiosiete #estilounique