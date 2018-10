La impactante muerte de 'Verdades Ocultas' que conmocionó a los televidentes

Se veía venir: Leonardo, el villano desquiciado de 'Verdades Ocultas', prometió venganza y, como todos esperaban, comenzó a cobrar víctimas.

Te lo adelantamos hace unos días, y es que el futuro para Gabriela no se veía muy bueno: luego de llevar varios días amarrada y sedada a manos de su hijo, la mujer transfirió todo su dinero a Leonardo.

Leonardo consiguió su cometido y le robó dinero a Gabriela #VerdadesOcultas pic.twitter.com/AUAfUiUVV9 — Mega (@Mega) October 1, 2018

Luego de eso, el personaje de Teresita Reyes le preguntó qué pasaría con ella y qué pensaba hacer. A lo que su hijo, con una jeringa en la mano, le respondió: "En esta jeringa, mamá, hay una dosis para parar el corazón de cualquier persona".

"No, hijo, no lo hagas", rogó Gabriela. "La voy a hacer dormir para siempre, mamá. Yo dije que todos iban a pagar, uno a uno. Y de mi lista, mamá, usted es la primera. De todas las traiciones, la de usted fue la que me rompió el corazón", respondió Leonardo.

La escena, por su fuerte contenido, generó mucho impacto en redes sociales, y los televidentes no dudaron en dar su opinión sobre la maldad del personaje.

Un Oscar al guionista de #VerdadesOcultas por tener una mente enferma…jajaja pic.twitter.com/3bZBMxsCna — Kent 4 (@EstudioOsorno) October 1, 2018

#VerdadesOcultas la cago él loco culiao malo!! Se pitio a la mamá 😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/CnLVx4EMKc — javier cifuentes.o (@TayBoby) October 1, 2018

Que feo, lo peor de esta teleserie

Tan originales para escribir el guion…asesinar lo mas sagrado de un ser humano !!!@Mega horrible este episodio de#VerdadesOcultas

Existiendo tantas otras ideas!!!

Se pasaron !!! — Georgia Augusta🌼 (@Geo_Cris_) October 1, 2018

Conchetumadre!!!!!…. ése engendro asesinó a su propia madre!!!… Leonardo!!… carajo del demonio sicópata de mierda. 😨😨😨 @VerdadesMega #VerdadesOcultas — Christian Aldunate H (@MADMAXTHUNDER3) October 1, 2018

La mató ctm, la mató!!!!! Luciano se volvió más malo que Mateo!!! #VerdadesOcultas pic.twitter.com/KD6fWQ00V8 — Danii Riquelme (@DanniiRiquelme) October 1, 2018

Me da penita x la Soa Gabriela, pero q Leonardo masacre a todo mundo d una buena vez. Pierdo plata teniendo las toallas guardadas xd#VerdadesOcultas — Juan Méndez (@_RevenG) October 1, 2018

Los guionistas realmente están pitiaos #VerdadesOcultas — MarielaPaz (@_MarielaPaz_) October 1, 2018

#VerdadesOcultas cagó Gabriela eso le pasó por crían a un sicópata y ocultar su enfermedad psiquiátrica… — Ana Monte….. (@anamonte1191) October 1, 2018

Fuerte escena para la tarde… #VerdadesOcultas — Jany (@ascaal) October 1, 2018

Es la única escena que me ha llegado al corazón, con las mamás no oye, psicópata de shet #VerdadesOcultas — Francisca Concha (@franconcham) October 1, 2018

😱😱 Gabriela murió !! Fue más impactante que el atropello a Laura !! 😱😱😱😱hasta me dio pena 😩#verdadesocultas — pazzzzzzzzzzz (@PazVigorena) October 1, 2018

