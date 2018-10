Tras confesar infidelidad de su esposo Lili Estefan manda conmovedor mensaje a sus seguidoras

Después de confesar que había comprado fotografías de su esposo con otra mujer para evitar el escándalo en una entrevista para su programa "El gordo y la flaca", Lili Estefan envió un conmovedor mensaje a sus seguidoras.

A través de una entrevista, Lili abrió su corazón y contó cuáles habían sido los motivos que la habían llevado a divorciarse de su esposo tras 28 años de matrimonio, siendo una infidelidad la razón principal que la llevó a tomar la decisión de hacer pública su separación.

Tras haber dado a conocer esta información, Lili ha demostrado que se encuentra completamente recuperada a un año de su divorcio y envió un conmovedor mensaje a sus seguidoras:

Escribió la famosa presentadora junto a una fotografía en la que se muestra sonriente presumiendo su outfit, un vestido rojo entallado, lentes de sol y sandalias plateadas.

De inmediato, la publicación recibió miles de comentarios positivos por parte de sus seguidores quienes expresaron su admiración por la manera en la que manejó esa lamentable situación.

"Hay mi @liliestefan como me hiciste llorar una separación no es fácil mucho menos un divorcio te admiro y respeto Dios te Bendiga siempre"

"Lili, me sorprendisteis con esa entrevista que te hicieron hoy la verdad que no me imagino lo que has de ver sentido en esa situación tan bochornosa acerca del Paparazzi, Pero yo creo que hiciste Una decisión muy sabia."