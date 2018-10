Todo parece indicar que a Charly le llegó su hora. Después de intentar tapar sus errores con dinero, las pruebas en su contra comienzan a salir a la luz. La escena de La reina del flow que todos estaban esperando.

Y es que, en el episodio más reciente de la aclamada producción, se conoció la grabación que lo inculparía definitivamente. En redes sociales, los fans de la serie celebraron que por fin la verdad esté cerca de salir a la luz. De hecho, varios seguidores del programa se rieron de las fanáticas de Charly, que lo siguen ciegamente a donde vaya.

La novela, que ya se encuentra en su recta final, emitirá su último capítulo el martes 9 de octubre.

#LaReinaDelFlow

Ya me imagino a Charly en el próximo capítulo diciendo "esa voz no es mía, no ve que no es mía?" Mínimo y eso lo dice el Jajajaja, vamos a apostar pic.twitter.com/xzsQbIfwjf

— ʟü_ʙᵃⁿᵍᵗᵃⁿ_🇨🇴 (@_Y00nGi_00) October 2, 2018