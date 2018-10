¿Khloé Kardashian justificó la infidelidad de Tristan Thompson? La familia está furiosa con ella

Khloé Kardashian está decidida a ser feliz sin importar lo que suceda, esto de acuerdo con sus historias de Instagram. La estrella de Keeping up with the Kardashians publicó una foto con algunas reflexiones sobre el tema.

"Nunca te sientas mal por tomar una decisión sobre tu propia vida que molesta a otras personas. No eres una respuesta para su felicidad ", publicó Khloé en su historia de Instagram el domingo por la noche. "Eres responsable de tu propia felicidad. Cualquiera que quiera que vivas en la miseria por su felicidad no debería estar en tu vida para empezar”.

El mensaje no pudo ser más oportuno, llega en medio de reportes de que su novio, Tristan Thompson, le ha vuelto a ser infiel a Khloe. Hace dos semanas, lo vieron salir de un club y TMZ informó que se iba con otras dos chicas. Luego, una fuente le dijo a Us Weekly que dentro del club, Tristan definitivamente estaba coqueteando con alguien.

"Tristan y una chica conversaban y coqueteaban durante toda la noche", dijo alguien en el club a Us Weekly. "Estaban muy cariñosos. Tenía su mano en su trasero".

Khloé no ha emitido declaraciones sobre los rumores, y no dio detalles sobre su razonamiento para publicar esta nota, pero una fuente cercana a la familia dijo a los medios que la menor de las Kardashian está decidida a apoyarlo aunque su familia se oponga.

"Khloé cree cada palabra que Tristan le dice. Se mantendrán juntos ", dijo la fuente. "Todos están pasmados, pero la familia ha aprendido a mantener sus opiniones en silencio. La gente subestima el umbral de lo que ella va a soportar por amor”.

Te recomendamos en video