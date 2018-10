De acuerdo con el programa Lo sé todo del canal Uno, el incidente se dio entre las actrices Alexandra Serrano y Zulma Rey. Las dos mujeres se encuentran en la obra Más turbadas que nunca, y de acuerdo a lo contado por Serrano al programa de farándula, Zulma llegó molesta a aquella función. Fuerte pelea de dos actrices colombianas da de qué hablar.

Y agregó:

“En la mitad de la función hay un momento en donde llegamos y nos cambiamos de ropa, ahí ella me hizo otro comentario, yo le había hecho un comentario que ella tomó absolutamente mal y, pues qué pasó, que cuando ella ya empezó a lanzar estos insultos pues claramente me defendí”.

Pero la discusión no terminó ahí, pues siguieron y siguieron peleando. Sin embargo, Serrano dejó claro que ella jamás fue vulgar con Zulma, pero ella sí.

“Nunca usé las palabras que ella usó hacia mí, dijo frases bastante fuertes y atrevidas, sobre todo porque no se miró a ella misma […] No sé qué problemas tendrá ella en su vida realmente, pero estaba llena de un dolor que se convirtió en ira y lo echó todo hacia mí, por supuesto yo me defendí, yo no soy una perita en dulce, yo soy una mujer madura y no voy a hacerme la víctima porque yo sí le respondí”.