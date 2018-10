¡No lo vas a creer! Exnovia de Justin Bieber fue el primer beso de Dylan Sprouse

En días donde la noticia que recorre todos los pasillos es sobre la boda de Justin Bieber, Dylan Sprouse reveló que su primer beso fue con Selena Gómez durante su etapa de chico estrella de Disney Channel.

El actor famoso por participar en Zack y Cody: Gemelos en acción, estuvo como invitado en el programa especial de Young Hollywood Studio. En el show Dylan relató "sus primeras veces" de varias cosas.

"Hola, soy Dylan Sprouse y estoy aquí para jugar 'Mi primera vez', lo cual me pone muy nervioso. Después de contar varias anécdotas divertidas, Dylan reveló con mucha cautela: "Dios, he tenido varias historias tristes con esos primeros besos. Era un niño gordo, por mucho tiempo no tuve éxito con las mujeres, pero creo que mi primer beso fue en el set y creo que fue con Selena Gómez… Interesante", dijo.