La sorprendente transformación de Erika Alcocer, la ex académica que ahora está en 'La Voz México'

Luego de la llegada de Erika Alcocer de 'La Academia' al reality show de Televisa, 'La Voz México', uno de los temas que se volvió tendencia y del que ella misma habló, fue el sobrepeso que vivió por muchos años.

En entrevista con Odalys Ramírez, Erika afirmó que su peso la convirtió en una mujer insegura, motivo que la llevó a no sentirse plena en el escenario.

Hace años otorgó una entrevista a 'Venga la Alegría' en la que detalló que uno de los problemas principales que la llevaron a subir más de 30 kilos estuvo relacionado con el Síndrome de Down que se le detectó a su hijo Erik.

"Yo tenía una hermana incómoda dentro de mí que siempre me decía que no iba a poder. Yo no me podía ver al espejo porque esa hermana no me iba a dejar bajar de peso".

Un amigo experto en fitness la llevó a hacer dieta y a hacer ejercicio. Un entrenador de box se negaba a escuchar las negativas de Erika y la obligaba a esforzarse más.

El secreto de Erika Alcocer para perder peso

Tomar agua natural, dejar de lado los dulces llenos de azúcar y tomar té fueron algunas de las cosas que hizo para calmar la ansiedad que la llevaba a excederse con su alimentación. Además, optó por un plan de ejercicios en el que

