¡Qué momento! El Príncipe William conoció a otro "Príncipe William" en África

Un impresionante hecho le ocurrió al duque de Cambridge durante la gira real que realiza por Namibia, Tanzania y Kenia. El Príncipe William visitó la ciudad africana de Kinamba y, para su sorpresa, recibió un abrazo de Prince William, un futbolista de la localidad.

El miembro de la realeza se encontró de frente con el atleta que posee el mismo nombre. El momento fue publicado por Kensington Palace en su cuenta oficial de Twitter, disparando los "likes" y comentarios.

William meets Prince William — The Duke of Cambridge met his namesake at Kinamba, before presenting him with an @AVFCOfficial shirt #PartOfThePride pic.twitter.com/FW3VgWtHgn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 30, 2018

El duque de Cambridge se dedica actualmente al recorrido por las naciones africanas. En esta ocasión hizo acto de presencia en un campo de fútbol donde entregó balones y camisetas de su club favorito, el Aston Villa.

Antes de su paso por Kinamba, estuvo en la comunidad de Laikipia, donde con uniforme militar se reunió con el primer batallón de la Guardia Irlandesa, formando parte de una sesión de entrenamiento. La imagen también fue documentada por Kensington Palace en las redes sociales.

The Duke of Cambridge, Colonel of the @Irish_Guards, joined Number Two Company for a training session at the Laikipia Training Area in Kenya 🇰🇪 pic.twitter.com/9EaUte08k9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 30, 2018

El Príncipe sostiene un vínculo especial con Kenia, lugar donde pidió matrimonio a la ahora duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en 2010.

Thank you to the people of Kinamba for the fantastic welcome for The Duke of Cambridge at @BATUKOfficial’s Community project in Kenya 🇰🇪 pic.twitter.com/XrABdVLccN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 30, 2018

