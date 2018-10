Así es como este reguetonero planea ayudar a las mujeres que padecen cáncer de seno

View this post on Instagram

"Es la primera vez que un tema en apoyo a una entidad sin fines de lucro es nominado para un Latin GRAMMY. Nos enorgullece que el artista Daddy Yankee enaltezca el mensaje de concienciación sobre el cáncer de seno que representa a nuestra organización desde un principio", añadió Reyes. #latingrammy #DaddyYankee #Komenpr #YoContraTi #PuertoRico