El viudo de Hiromi habla por primera vez cómo fue la noche en la que perdió a su esposa e hija

El 27 de septiembre de 2017 fue un día lleno de tristeza para el entretenimiento mexicano. Fernando Santana perdió en un accidente a su esposa Hiromi y a la hija que esperaban y habían decidido llamar Julieta.

Se conmemora un año de tan lamentable situación. Fernando, confesó que a pesar del dolor que ha vivido durante este tiempo está listo para honrar la memoria de su familia.

Decidió platicar con Univisión Entretenimiento y ahí platicó un poco de cómo ha sido el proceso de sanación.

“Se empezó a sentir mal, le hablamos al médico, se tomó una pastilla, y se sintió mejor, pero no paraba. Ya cuando se llegó al hospital atendieron a Hiro; la pasaron de urgencias y cuando me llaman para decirme los resultados me dijeron que no tenía signos vitales la niña, y dije ‘cómo puede ser’ si en la tarde fuimos a chequeo y estaba bien”, contó Fernando.