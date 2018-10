A muchos les molestó lo hecho por los jurados. Por polémica decisión, televidentes comienzan a quejarse de Yo me llamo.

Todo se dio en medio de un nuevo capítulo del reality de Caracol. Las audiciones del programa llegaron a Bogotá donde se han presentado todo tipo de imitadores. Una de ellas fue Ariana Grande, quien en el escenario encantó por su apariencia, más no por su talento.

Amparo Grisales fue la primera en decir que no se llamaba Ariana, debido a que no contaba con la voz.

"Yo sí le voy a dar la oportunidad", aseguró César, después de las palabras de Amparo.

Pero la jurado se mantuvo en su no y Ariana comenzó a llorar. En ese momento Pipe Bueno no pudo contenerse, se acercó a ella y le dio un abrazo. Al final le dio su sí para seguir adelante.

Este hecho no le gustó a los televidentes, quienes no dudaron en asegurar que por lástima no deberían pasar los participantes.

A continuación algunos comentarios de las personas en redes sociales, mostrando su inconformidad por lo sucedido:

#Yomellamo ¿Ariana Grande acudiendo a la lástima? Hey no en serio, la original es una soprano lírica súper top. La quiero ver alcanzando la mitad de las notas altas de Ariana. pic.twitter.com/c0bfyCQTlr — Mayra Macías (@MayraMaciasJ) September 28, 2018

No puedo creer que hayan pasado a Ariana Grande, que fue fatal y no a Pablo Alborán que aunque no fue lo mejor, estuvo más cerca al original (aclaro, soy fan de Pablo y nadie cantará jamás como él) #YoMeLlamo — Viviana Dávila (@VivianaDavila4) September 28, 2018

