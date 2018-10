En los años anteriores – y en cualquier país con cierta tradición en concursos de belleza- se innovaba en el escenario a la hora de presentar un desfile en traje de baño, o en la forma de caminar. Pero en este Señorita Colombia parece que sexualizaron el concepto al punto de mostrarlo muy barato."Parecen strippers": Críticas a desfile en vestido de baño de Señorita Colombia

Y se nota: todas las candidatas salieron con una chaqueta de cuero sintético que tienen que tirar, a lo seductora mujer, para dar un efecto "sexy".

El que se le ocurrió la idea de las batas esas de cuero odia a las misses, no he visto a una sola que se la haya quitado con gracia #RumboAMissUniverse

Ese chaquetón de disfraz de Halloween no me parece.

Alguien me puede explica #RumboAMissUniverso ? No entiendo los helicópteros y las motos en el desfile en vestido de baño … o dominatrix… me siento en un video de reggaeton revuelto con hip-hop y muchos tipos de músico slammed together!!! Help!!!

— Julie Taboada (@julietabui) October 1, 2018