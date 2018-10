Fotos: Los peores trajes de gala de Señorita Colombia

Sí, en un reinado la estética es distinta. Hay brillo, ondas, tacones altos, pero en algunos casos no hay derecho. Hay vestidos que solo ocultaron la belleza de las candidatas y fuera de eso, que captaron la atención más que ellas. Y estos fueron los que destacaron.

San Andrés

Las candidatas están dejando en la pasarela su sueño de convertirse en la representante de Colombia en #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/7hvkzcmgdB — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

Le pusieron todo el strass barato que pudieron encontrar y de una manera desordenada. Como si fuera Janet Jackson en un show.

Quindío

Una de las fortalezas de Quindío es su preparación académica. #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/ob19fer8i6 — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

Una de las más bellas, pero ese vestido es muy "me escuchan, me oyen, me sienten". Labial muy oscuro.

Norte de Santander

Norte de Santander busca la corona para representar a Colombia en Miss Universo. #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/GlBD7Ilfuo — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

Se le nota el fondo transparente, más claro que su color. El maquillaje fue espantoso a toda regla.

Magdalena

Parece que se revolcó en tul y escarcha en Fantasías Miguelito.

Guajira

Esta pasarela de traje de gala es una de las pruebas más exigentes de #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/xEfPwHu1f4 — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

Salida de baño con cola. A lo sirena.

Cundinamarca

Cundinamarca sueña con ser una gran cantante y obtener la corona de #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/CJD0ZSKKkl — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

Kim Kardashian desechó ese vestido para cualquier gala del MET y ella lo recogió con todo y aretes.

Chocó

Chocó se ha preparado profesionalmente para obtener la corona en #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/VqmTg3Ks2w — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

El que alquila el vestido le dio el más feo. Con cortes sin sentido abajo.

Cauca

Cauca es fiel a sus creencias y principios, guardando siempre respeto a los demás. #RumboAMissUniverso → https://t.co/4IMoC4vNiy pic.twitter.com/27TFRf0ar4 — Canal RCN (@CanalRCN) October 1, 2018

¿Y ese añadido de tela a lo vestido Verónica Castro en 1985, qué, o qué?

