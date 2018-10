La respuesta de Carolina Gómez tras las críticas de su equivocación

La noche de ayer, Carolina Gómez junto a Iván Lalinde, fueron los encargados de presentar la velada de elección que nos dio la reina que nos representará en el próximo Miss Universo que se realizará este diciembre en Tailandia.

Sin embargo, los nervios de volver a la televisión le jugaron una mala pasada a la ex Miss Colombia, pues en el momento que estaba aconsejando a las cinco candidatas -que estaban a punto de responder las preguntas de los jurados- dijo una redundancia que los televidentes no pasaron por alto.

Muy temprano la presentadora fue la primera en pronunciarse frente a lo sucedido. Pero, en vez de responder violentamente, lo hizo de la manera más inocente y jocosa.

Le confesó a los seguidores que no se había dado cuenta del error que había cometido en la gala, pero sin duda hasta ella misma se río de su redundancia. Además, decidió continuar un poco con la burla de lo ocurrido en vivo durante la transmisión pues argumentó que fue un 'Lapsus Linguae' y que los usuarios de la red social se aprovecharon de la 'papaya que dio'.

Naj! Pobre nooo! MUY CHISTOSO! “Lapsus Linguae”mal! hahaha! Que se le va a hacer! 🙄 Oceavo “mandamiento”: no dar papaya. Doceavo: comerse toda la que a uno le den. No queda mas que reirse de uno mismo! 😂 https://t.co/04HIm66oIo

La reacción de la ex Miss Colombia hizo que muchos usuarios de la red social la halagaran, pues al aceptar su error y unirse a los divertidos comentarios hablan mucho de su personalidad.

Vea pues! Interesante….un lapsus linguae que me enseño algo nuevo hoy. FANTASTICO! GRACIAS! 🙌🏼🙌🏼(….aaaah y si, fue totalmente sin intención, no podria darme este credito y me he reido igual que todos 😁😂✨)💋🌹 Gracias nuevamente! https://t.co/zuusbHo3e5

— Carolina Gomez (@carogomezfilm) October 1, 2018