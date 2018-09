Por matoneo de un diseñador esta representante renunció al Reinado de Belleza

Por medio de un comunicado la representante de este departamento renunció a la corona. Por matoneo y problemas económicos, esta Miss renunció al Reinado Nacional de la Belleza.

La representante de Santander en el Concurso Nacional de Belleza, Juliana Díaz Rueda, decidió declinar a su título.

El matoneo en redes y la falta de apoyo económico por parte del Comité de belleza de Santander, habrían sido las razones de su renuncia.

Juliana Díaz Rueda de 23 años publicó su carta de renuncia por medio de su cuenta de Instagram.

En el comunicado, la señorita Santander asegura que no le fueron asignados recursos para su preparación.

Incluso dice que sin revelar motivos, la Agencia de Modelos Ankara no quiso continuar trabajando con ella.

La Miss también relata cómo un reconocido diseñador de modas se negó a crear su vestuario, porque, al parecer, su talla excedía los parámetros requeridos para el certamen.

“Con inmensa tristeza pero con la mayor seguridad que siempre he tenido y me ha caracterizado, presento ante ustedes mi renuncia o no continuidad irrevocable”, señala en el documento su renuncia al título.