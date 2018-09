Luego del debut el programa El Desayuno sigue generando polémica. Ahora no son por sus polémicos invitados, los falsos 'en vivo' de los músicos, sino la inesperada acción que hizo la conductora principal. El 'oso' que hizo Yaneth Waldman en El Desayuno.

Durante la última transmisión del mañanero invitaron a uno de los equipos de porras más reconocidos de la ciudad. Sus divertidas piruetas y las diferentes figuras que hipnotizan a su audiencia hicieron que la presentadora Yaneth Waldman quisiera unirse a ellos.

Aunque la flexibilidad no es lo suyo, se unió para ser parte de una de las figuras humanas que forman.

En seguida sus seguidores reaccionaron con miles de 'Me gusta' y cientos de comentarios' donde la halagan por su extrovertida forma de ser y sus divertidas ocurrencias.

"Te adoro, cada mañana es una bendición despertar viéndote", "Eso es lo bueno le pone el 'picantico' al programa. Me Encanta su personalidad", "Me morí de risa con el 'hay juepuchica"", "Eres la mejor, me alegras las mañanas y me haces reír muchísimo", escribieron algunos usuarios de la red social.