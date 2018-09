Kany García se pronuncia sobre la equidad de género en Puerto Rico

La cantautora puertrriqueña Kany García, continúa con su gira internacional para promocionar su más reciente producción discográfica, titulada 'Soy yo'.

En medio de su intensa agenda de trabajo, la artista de 36 años ofreció una entrevista en su pasada por Argentina, en la que fijo posición en torno al tema de la equidad de género en su país natal.

Asimismo, la boricua compartió su opinión sobre el papel de la mujer en la música,

"No veo que evolucione, siempre hablo del respeto, porque tengo muchos colegas hombres que defiende su propuesta, como debe ser, pero no deja de chocarme un video donde se ven a mujeres en un tubo, con cero ropa, esquematizando una realidad que no es, este no es un movimiento que no nos lleva pasos adelante", aseveró.