Shannon de Lima comentó la última publicación de James y quedó mal parada

A pesar de que continúa las especulaciones sobre la relación que sostiene James Rodríguez con Shannon de Lima, pareciera que no les importa. Se conocía de antes la interacción que sostenían en redes sociales, pero recientemente un comentario de la modelo ha sumado más peso al rumor de su relación.

Su noviazgo sería un hecho, pues la joven siente la suficiente confianza para comentarle la publicación al 10 de la Selección Colombia. En la última publicación el jugador del Bayern Múnich publicó en su Instagram una fotografía con una raqueta de ping pong.

A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10) on Sep 26, 2018 at 11:47am PDT

View this post on Instagram

Muchos seguidores del futbolista comentaron la publicación, sin embargo, al momento de que la venezolana escribió "Obvio", las olas de críticas y preguntas no esperaron. Sobre todo haciendo referencia a que por la modelo fue quien intervino para que se terminara la relación que sostenía con la mamá de su hija, Daniela Ospina, luego de su divorcio.

"Respete a Salomé, ella es su hija y no sería agradable encontrar ese tipo de comentarios", "Cuando la moza se manifiesta con un comentario para que sepan de su existencia porque no goza de reconocimiento público", "Solo busca hombre con plata", "Mujer no respeta a nadie, siendo una figura pública no mide sus palabras", "¡Qué ignorada!, le respondió a la cantante Annita y no a ella", comentaron algunos usuarios de la red social.