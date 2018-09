Una de las mujeres que se ha vuelto relevantes en la farándula colombiana es Maleja Restrepo. Aunque se hizo su propio camino como presentadora, fue su canal de YouTube y redes sociales lo que le han dado mayor visibilidad. La contundente respuesta de Maleja Restrepo a quien le dijo 'teticaída'.

Con su rol como mamá millenial ha cautivado a sus más de dos millones de seguidores. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Recientemente hizo su propio reto de amamantar en público, luego que algunas personas se sintieran incómodas mientras que le daba de comer a su hija, Macarena.

Pero, no queda allí. Las criticas no son solo por darle de comer, ahora en una de las recientes fotos que compartió algunos usuarios la llamaron 'Teticaída'.

La contundente respuesta de Maleja Restrepo a quien le dijo 'teticaída':

Aunque la presentadora e influencer no le puso mayor problema y le contestó:

Si todo hubiese quedado allí, el problema no hubiese aumentado de intensidad. En sus historias de Instagram hizo referencia al tema, ya que algunos le habían escrito por interno, pero ella reiteró que se siente feliz de ser una 'teticaída' por el hecho de darle de comer a su bebé y de disfrutar esta etapa que esta viviendo con Macarena.

"Soy feliz de ser una 'teticaída' no me preocupa porque es por un propósito muy especial y muy amoroso, amamantar a mi hija. Por obvias razones mis 'puchecas' no van a estar en el lugar que estaban antes, pero es un proceso natural y que me disfruto", dijo.