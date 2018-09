En el reality del Canal Caracol están bastante estrictos con los concursantes. Muy pocos pasan si no tiene las aptitudes. El imitador de 'Yo me llamo' que no pasó la audición, pero que podría clasificar y viajar a Bogotá.

Sin embargo, en uno de los capítulos, se dio un hecho que pocas veces ocurre.

En esta oportunidad hubo un concursante que se presentó como Luis Miguel, sin embargo estaba enfermo de la garganta. Cuando los jurados lo vieron en el escenario se emocionaron porque sí se parece, además es mexicano. Pero la voz no le dio para clasificar.

La decepción fue generalizada en los jurados, pero el imitador aceptó que estaba enfermo y por eso no cantó como era. En ese momento la solución que se dio fue que no pasaba, pero que lo esperaban en otra ciudad para que volviera a hacer la audición.

El imitador se presentó en Bucaramanga, pero podrá tener la oportunidad en cualquier ciudad del país, menos en Barranquilla.

'Yo me llamo' se transmite de lunes a viernes por el Canal Caracol de 8 a 9 de la noche.

