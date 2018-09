Ana Karina Soto luego de ser parte del reality 'Protagonistas de Nuestra Tele', alcanzó la fama. Ahora la vemos presentado la sección de entretenimiento de uno de los noticieros más vistos del país. Ana Karina Soto es centro de polémica por foto en una fiesta.

Aunque goza de gran popularidad en redes sociales, donde comparte alguno momentos de su día y las divertidas aventuras que tiene con su hijo, esta vez fue centro de polémica. En su última publicación que compartió se ve muy feliz posando entre los dos hombres.

Sin embargo, no sería nada raro si no fuera su novio actual y su ex. En la foto se ve a Alejandro Aguilar, actual pareja y padre de su hijo, y Danny Marín exnovio respectivamente. Con la imagen la presentadora de RCN dejó claro que se pude ser amigo de la pareja anterior sin que su actual pareja se sienta intimidada.

A pesar de que Danny fue novio de la presentadora antes de que se involucrara con el actor Alejandro Aguilar, para muchos en redes sociales les parece toda una hazaña. La foto fue tomada al parecer en un reconocido bar de la ciudad de Bogotá.

Ana Karina Soto es centro de polémica por foto en una fiesta:

Los comentarios no tardaron en llegar. Mientras varias personas han manifestado que admiran la madurez de la presentadora, otros por el contrario hablan de que es una foto un tanto traicionera.

"Felices los tres", "Después de algo bonito, quede algo bonito como una amistad", "En esa foto no se ven tan cómodos", "Felicitaciones a todos eso se llama madurez", "Esto es ser maduro y estar seguro de quien se tiene al lado… Yo amaría tener una foto así", "Eso demuestra que es una gran mujer y madre, hoy en día es bueno ser amigos, cero estrés", "Que 'fotico' para mostrárselas a los nietos", comentaron algunos usuarios de la red social.

Te mostramos en video: