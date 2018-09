La foto por la que seguidores de Daniela Ospina sospechan de un embarazo.

View this post on Instagram

Me quedé sin palabras. Me declaro incapaz de resumir mis sentimientos de manera exitosa. Hoy el corazón se me hinchó tanto que, tal vez, abrazó las cuerdas vocales dejándolas también mudas. Me quedé sin palabras y hoy me queda una; tal vez la más grande: GRACIAS. Me sorprendió este cumpleaños con la dosis de amor más grande posible; con las palabras más bellas que jamás imaginé recibir, con los abrazos más sinceros, con los detalles más significativos y con la amistad más verdadera. Confieso que he vivido tratando de dejar huella en quienes amo, a cada instante. Pero también confieso que la vida me sorprendió devolviendo y con creces el amor y la amistad. Gracias por el amor; por cada detalle, por cada palabra… gracias por hacerme sentir amada, gracias por las bendiciones y buenos deseos. Como dije al principio, jamás imaginé recibir tanto amor, hoy lo celebro y agradezco a la vida, a Dios y a cada uno de ustedes por secuestrar mis palabras de cuenta del amor. Los amo. Gracias por estar en mi vida.