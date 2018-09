James Rodríguez ha sido centro de polémica últimamente. Desde que comenzaron los rumores de su relación con Shannon de Lima las redes sociales han dado de qué hablar. Hermana de James Rodriguez habló sobre los rumores de una supuesta relación con Shannon de Lima.

Aunque ninguna de las partes había dicho algo al respecto, ya sea para confirmar o para negarlos, para no aumentar la problemática Juana Valentina decidió hablar. En unos videos de sus historias de Instagram le hizo una pequeña reflexión a sus seguidores.

"Yo no entiendo qué esta pasando, uno no puede hablar de lo que no sabe y veo a muchas personas hablando de incoherencias. Sinceramente no entiendo, a mi me enseñaron que uno no tiene autoridad moral para hablar de lo que nos sabe", dijo.