Laura Acuña ha sido una de las mujeres más relevantes de la farándula colombiana, luego de ser centro de atención con el nacimiento y celebraciones de su hijo Nicolás, y el final de Muy Buenos Días. Es por eso que en una reciente entrevista su punto de vista dejó a más de uno pensando. Esto es lo que piensa Laura Acuña del senador Álvaro Uribe.

En el programa 'La tele letal', le preguntaron sobre la polémica pelea que hubo con su colega Mónica Rodríguez y el senador Álvaro Uribe, luego de que la periodista diera su punto de vista sobre el partido político del expresidente -a pesar de que el tema que Mónica maneja es entretenimiento.

La presentadora defendió el derecho de su colega a escribir lo que quiera en sus redes personales.

"¿Por qué dicen que su tema no es el político? Una cosa es que ella se dedique a una cosa en su vida… pero es lo que hace, eso no es lo que ella es, ella no es presentadora en su casa. Ella es Mónica Rodríguez. Y Mónica Rodríguez tiene un Twitter, y Mónica Rodríguez tiene un Instagram", dijo.