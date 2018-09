Luego de varios días sin compartir un mensaje escrito por ella, Eileen decidió dar unas palabras. Desde su cuenta de Instagram, la joven actriz aseguró que había aprendido muchas "lecciones de vida". Pero, además, dijo estar consciente de lo mucho que otras mujeres necesitan ser escuchadas. Eileen Moreno aparece nuevamente en redes con fuerte mensaje.

También, aseguró que era "inaceptable" que los victimarios intentaran justificar sus crímenes. Esto, ya que como muchos saben, Alejandro García ha intentado probar sin éxito que Eileen lo habría "provocado".

Esta fue su reflexión, que en menos de una hora superó los 17.000 'me gusta'.

“Creer que se es ajena a sufrir un ataque de brutal violencia, que te ponga en peligro de muerte, debería ser lo normal, pero lamentablemente no es así. Después de ser víctima de esta pesadilla y lograr sobrevivir, aprendí muchas lecciones de vida. Como lo es saber ver las señales de comportamientos enfermizos y no justificarlos. Hay que hacer un alto a la normalización de la violencia. Hay que buscar los medios para que la justicia garantice protección a las víctimas de maltrato, para que no sientan temor a la hora de denunciar a su agresor. También hay que desarrollar una cultura de comunicación y solidaridad para apoyar a cada mujer que sufra el dolor de ser víctima de su pareja, y decida buscar ayuda. Es definitivamente inaceptable ver cómo los victimarios buscan afanosamente justificar su crimen intentando culpar a la víctima de provocadora, excusarse diciendo “ella empezó”, “es una loca”, “se lo merecía”, “le gusta”, o como en mi caso: “mire lo que me hace hacerle”.